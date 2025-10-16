La Armada española anunció la restauración completa del cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, obra de José Garnelo, que fue objeto de un ataque con pintura roja biodegradable por parte de dos activistas vinculadas al movimiento Futuro Vegetal.

El incidente ocurrió en el Museo Naval, donde el cuadro está ubicado a la entrada. Las activistas lanzaron pintura sobre la mitad izquierda de la obra como protesta contra la celebración de la Fiesta Nacional, conocida también como el Día de la Hispanidad.

El colectivo que reivindicó la acción declaró que “el 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala”. Además, las activistas portaban una pancarta con el lema “12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial”.

Tras el ataque, las dos mujeres fueron retenidas inicialmente por un funcionario del museo y luego entregadas a la Policía Nacional, que las interrogó y las acusó de un delito contra el Patrimonio. Actualmente permanecen alojadas en dependencias policiales a disposición judicial.

La Armada enfatizó que, a pesar del daño ocasionado, “el cuadro vuelve a lucir restaurado” y resaltó el compromiso de la institución con la cultura, la historia y los valores que representan su legado. En un comunicado, afirmaron: “En el Día de la Hispanidad reafirmamos nuestro compromiso con la cultura, la historia y los valores que nos unen”.

Por su parte, el Museo Naval informó que su equipo de profesionales trabajó en la limpieza y reparación de la obra, asegurando que continuarán exhibiendo con orgullo la historia de España escrita desde la mar.