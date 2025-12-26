¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Tragedia de Bahía Blanca: La peor Navidad de la familia Ginóbili

Allanaron la casa del hermano de "Manu" y secuestraron su celular. Leandro, el hermano del ex basquetbolista, se encuentra imputado en la causa por el derrumbe del Club Bahiense del Norte ocurrido en diciembre de 2023 por el que murieron 13 personas.

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 17:43
La tragedia en el Club Bahiense del Norte en diciembre del 2023 dejó 13 muertos y varios mutilados

Durante las últimas horas se realizó un allanamiento en la casa del hermano Emmanuel "Manu" Ginóbili, quien se encuentra imputado por la tragedia del Club Bahiense del Norte en la cual murieron 13 personas por el derrumbe de un muro en diciembre de 2023. Las autoridades secuestraron el celular del hermano del ex basquetbolista de la NBA.

El procedimiento fue realizó por orden de la fiscalía a cargo de Cristian Aguilar con el objetivo, según se indicó, de analizar las conversaciones sostenidas horas después de la tragedia que ocurrió en el club donde Leandro Ginóbili era presidente.

El procedimiento se realizó en el domicilio del hermano del ex basquetbolista de San Antonio Spurs , ubicado sobre la calle Patricios al 200, en Bahía Blanca. La medida de prueba fue solicitada por el Ministerio Público y el imputado la acató a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas

"Se diligenció una orden de presentación con allanamiento en subsidio", detalló una fuente vinculada a la investigación en diálogo con el medio bahiense La Nueva. El allanamiento surgió luego de que varios testimonios indicaran que en el celular del imputado podrían hallarse respuestas o pruebas relevantes para el caso.

Leandro Ginobili (remera azul) es uno de los tres imputados por la tragedia de Bahiense del Norte,

El pasado viernes, el fiscal le solicitó a la Comisión Directiva que brinden declaración testimonial en simultáneo y, posteriormente, le solicitó a los mismos que mostraran las conversaciones correspondientes a las horas posteriores a la tragedia ocurrida en el club.

El secuestro del celular del expresidente del club se realizó con el objetivo de profundizar en algunos detalles de la investigación, como el hecho de que parte de la dirigencia de la entidad se encuentra en contacto con peritos oficiales del caso.

Leandro es uno de los tres imputados por lo que ocurrió en diciembre de 2023, cuando un fuerte temporal azotó la localidad y derribó un muro que provocó la muerte de 13 personas. En aquel momento, el hombre de 55 años era presidente de la entidad deportiva.

La Fiscalía lo acusó de ignorar "las alertas emitidas ese día, por las que debería haber suspendido las actividades que derivaron en tragedia". Junto a él también fue imputada la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.

