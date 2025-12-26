La plataforma deportiva global Sofascore presentó su balance anual para 2025, el cual ratifica la hegemonía del fútbol nacional y el interés por las figuras locales. Según el reporte, River Plate se posicionó como el club más buscado por los argentinos, seguido por Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda, completando un podio de neta lealtad local.

Según supo, el país se destaca en la región por tener la mayor cantidad de equipos nacionales dentro del Top 10 de búsquedas, superando la influencia de los clubes europeos. En el rubro de deportistas, Lionel Andrés Messi se mantiene como el líder indiscutido en las preferencias de los usuarios. No obstante, el informe destaca un fenómeno particular: la presencia masiva del tenis.

Francisco Cerúndolo: el tenista argentino sorprendió al ocupar el segundo lugar del ranking de atletas. Dominio del tenis: seis de los diez deportistas más buscados pertenecen a esta disciplina, un caso único en Latinoamérica compartido solo con Bolivia.

Promesas del fútbol: entre los futbolistas más destacados figuran el juvenil Franco Mastantuono (5º) y Julián Álvarez (9º).

Los acontecimientos más destacados del año

El partido que más tráfico generó fue el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Asimismo, la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos marcó la agenda, logrando que sus partidos y los de sus rivales de grupo dominaran el Top 10 de encuentros más visitados.

Como dato curioso, el informe reveló el alcance global de los clubes nacionales: Estudiantes de La Plata figuró entre los diez clubes más visitados en el archipiélago francés de San Pedro y Miquelón, en América del Norte. En el plano regional, River Plate se mantiene como el único club argentino dentro del Top 10 de Hispanoamérica.