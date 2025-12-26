La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) habilitó el cambio de marca para el neuquino Lautaro de la Iglesia para que pueda correr con un Ford Mustang del Di Meglio Motorsport. Así, dejará Dodge, a quien representa desde 2021, y vuelve a Ford, con la que hizo 4 años en la escalera hacia el Turismo Carretera. Será, junto con Gastón Ferrante, uno de los 2 representantes del Óvalo en el equipo de Rodolfo Di Meglio, mientras que Juan Martín Trucco continuará con el Dodge Challenger.

"Soy hincha de Ford y algún día me gustaría volver, ojalá sea dentro del TC. Pero si tenía que elegir a una marca para iniciar un nuevo proyecto, esa es Dodge”, había dicho de la Iglesia a comienzos de 2021. En aquel entonces corría en TCP y decidió junto a Di Meglio adelantar el paso a Dodge para adecuarse a la marca ante el eventual ascenso. Pasaron casi 5 años de aquella declaración y el neuquino podrá darse el gusto de volver a la marca de sus amores.

La pregunta clave ahora es: ¿con qué auto correrá Lautaro? “Vamos a alquilar un Mustang que esté libre, porque no dan los tiempos para armar uno desde cero. Así que estamos analizando distintas opciones junto con Lautaro”, le confió Di Meglio a SoloTC.

El neuquino de la Iglesia hizo 4 años de la escalera al TC con Ford. (Foto ACTC)

Lo que sí estaría definido, es que irá con motores de Marcelo Silva, quien actualmente está a cargo de los multiválvulas de todo el equipo y que en 2026 lo hará también con Ferrante. A fines de noviembre, Di Meglio confirmó que el piloto neuquino había puesto en venta el Dodge que estaba utilizando y que solicitaría a la ACTC el cambio de marca.

En un principio, el propietario del equipo planeaba armar un Toyota Camry para de la Iglesia, pero Lautaro impuso su intención de volver a correr con la marca de la que es hincha: Ford.