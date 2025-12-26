El Gobierno de la Provincia del Neuquén inició en diciembre la construcción del Espacio Comunitario y Deportivo II en la localidad de Las Coloradas, una obra estratégica que permitirá fortalecer la infraestructura deportiva, social y cultural de la región del Pehuén.

Actualmente, los trabajos se encuentran en etapa inicial, con la ejecución de movimientos de suelo, tareas de replanteo y fundaciones, dando comienzo formal a un proyecto de gran impacto para la comunidad local.

Para este nuevo edificio, que se desarrolla con fondos propios, la provincia invertirá 4.582.949.371,47 de pesos y se ejecutará en un plazo de 300 días corridos.

Un edificio clave para la vida comunitaria

El nuevo espacio comunitario y deportivo II tendrá una superficie total a construir de 1.283,20 metros cuadrados y una capacidad para 400 personas, convirtiéndose en un edificio de referencia para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales.

El emplazamiento se ubica en un sector en proceso de consolidación de la localidad, contiguo al ejido urbano principal, con acceso desde la Ruta Provincial N.º 24, desviando por calle Carlos Potente e intersección con calle Rosa Tirapey. En el mismo lote funciona la Escuela N.º 88, reforzando el carácter educativo y comunitario del entorno.

El diseño del edificio contempló especialmente las condiciones climáticas de la zona, considerando los fuertes vientos, la orientación solar y el desnivel natural del terreno, garantizando funcionalidad, confort y durabilidad.

Propuesta arquitectónica incluye en planta baja, un hall de acceso, SUM, áreas de circulación, salón flexible, cocina/sala flexible, sanitarios, sector semicubierto y área de administración. En planta alta, se proyecta una sala de máquinas.

En cuanto a los espacios exteriores, el proyecto incluye portal de acceso, playón exterior, playón con equipamiento deportivo, rampas y escaleras, sector de juegos, mástil institucional, sectores de estacionamiento, espacios semicubiertos y un sector de gradas.

Equipamiento deportivo y exterior

El espacio estará equipado con infraestructura deportiva multifuncional, que permitirá la práctica de fútbol, hándbol, básquet y vóley, con canchas debidamente demarcadas y sistemas de arcos y postes reglamentarios. Además, se incorporará un sistema de gradas con capacidad para 400 personas sentadas, garantizando una adecuada visualización de las actividades.

El equipamiento exterior contempla áreas parquizadas, bancos, luminarias, mástiles institucionales y un sector de juegos recreativos, promoviendo el uso integral del predio como espacio de encuentro comunitario.