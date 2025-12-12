La Legislatura de Neuquén cerró ayer la actividad del período ordinario 2025, año en el cual se aprobaron numerosos proyectos de ley claves para la continuidad de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, que el año que viene entrará en su segunda etapa con un Gabinete que en parte ha sido renovado, como así también con las cuatro manos que tendrá el oficialismo en las dos cámaras que componen el Congreso: las de la senadora Julieta Corroza; y las de la diputada Karina Maureira.

En las últimas dos sesiones que se llevaron adelante esta semana, la Legislatura aprobó iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que son determinantes. La primera de ellas es el Presupuesto 2026 para los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), que contempla cuánto dinero se destinará a las áreas que son prioritarias -en caso del cálculo de recursos del Gobierno-, entre ellas obras de infraestructura, educación y salud.

Sin embargo, también se aprobaron proyectos como la creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego para combatir los incendios forestales en la región; la puesta en marcha de un nuevo Código Civil; y una serie de convenios colectivos de trabajo.

A partir de hoy, los diputados arman las valijas y comienzan a planificar sus vacaciones para los próximos meses de modo que, por el momento, Rolando Figueroa no realizó un llamado a sesiones extraordinarias durante el verano. Cabe destacar que todos los proyectos que fueron solicitados por el Ejecutivo neuquino ya fueron aprobados.

Sin embargo, los miembros del cuerpo se mantendrán alerta a propósito de una eventual convocatoria a sesionar en las próximas semanas.

Un diputado oficialista le confió a MejorInformado en ese sentido que “estamos totalmente a disposición, si nos toca hacer extraordinarias tenemos una Comisión Observadora Permanente”.

Los legisladores de Neuquén tendrán un largo receso de verano, de modo tal que el inicio del período de sesiones ordinarias 2026 será el 1 de marzo de acuerdo a lo que marca la Constitución provincial.

Sin embargo, ya está previsto que en febrero se lleve a cabo la sesión preparatoria de cada año, probablemente en los últimos días de mencionado mes.

