La Policía de Río Negro desplegó un fuerte operativo en Choele Choel y Lamarque tras una denuncia por abuso sexual radicada en la Comisaría de la Familia de Beltrán: detuvieron a dos adultos, imputaron a dos menores de 16 y 17 años y secuestraron armas y celulares clave para la causa.

La investigación estalló en las últimas horas y sacudió al Valle Medio. Todo comenzó con la denuncia de una víctima que se animó a hablar en la Comisaría de la Familia. Desde entonces, la Justicia puso la mira en un grupo integrado por tres jóvenes (dos menores y un mayor) que, según la pesquisa, habrían tenido distintos grados de participación en un hecho de extrema gravedad. Una mujer también mayor tambien quedó vinculada pero como coacción.

Además, la causa no quedó solo en un expediente: la Brigada de Investigaciones activó un amplio dispositivo que terminó con cinco allanamientos simultáneos. Ese movimiento policial dejó en claro que la denuncia no era un simple rumor, sino una señal de alerta que encendió todas las alarmas.

A partir de allí, los uniformados irrumpieron en varios domicilios de Choele Choel. En una casa de calle Padre Claudio, encontraron un revólver calibre 38 y el celular del menor de 17 años, uno de los principales apuntados por el presunto abuso. Ese teléfono, según los investigadores, podría ser determinante para reconstruir la secuencia de amenazas, dominación y manipulación dentro del caso.

Luego, en un campo de la misma jurisdicción, los policías dieron con dos escopetas y cartuchería, además de varias vainas servidas. Y aunque en principio esas armas no estarían directamente vinculadas al abuso, quedaron secuestradas por falta de documentación. La causa por tenencia irregular se abrió automáticamente, agregándole más peso al expediente de la familia investigada.

Más adelante, otro allanamiento en un departamento del barrio Mansilla terminó con la incautación de otro celular. Y lo mismo ocurrió en el barrio Maldonado, donde se retiró un cuarto dispositivo que también será analizado por el Ministerio Público. Cada uno de esos aparatos puede revelar chats, audios, movimientos o complicidades.

Finalmente, la Policía se trasladó a Lamarque, donde vive el otro menor involucrado, de 16 años. Allí no encontraron elementos en el allanamiento, pero un familiar apareció más tarde entregando de manera voluntaria el teléfono que buscaban. Esa entrega, según fuentes del operativo, evitó nuevas medidas más invasivas.

Mientras tanto, los dos adultos —una mujer y un hombre— quedaron detenidos y bajo investigación. Se cree que habrían tenido un rol activo o facilitador, lo que agrava aún más el cuadro general de la causa.