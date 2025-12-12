La Policía del Neuquén llevó adelante siete allanamientos en el sector oeste de la capital provincial, en el marco de distintas investigaciones por narcomenudeo. Los operativos, encabezados por el Departamento Antinarcóticos y supervisados por el comisario Nelson Peralta, dejaron como balance cinco detenidos y el secuestro de marihuana, cocaína, armas y vehículos.

Según explicó el jefe de Antinarcóticos, la serie de procedimientos fue resultado de varias causas que se venían trabajando en paralelo. “No fue una sola investigación, sino distintos casos dentro de un mismo sector, donde buscamos generar un impacto”, señaló. En diálogo con La Mañana es de La Primera, que se emite por AM550. También sostuvo que parte de las denuncias llegaron a través del sistema Neuquén Te Cuida y del QR disponible para reportar puntos de venta.

Los siete domicilios allanados cumplían distintos roles dentro del circuito: algunos funcionaban como bocas de expendio y otros como lugares de guarda. Peralta aclaró que, aunque más de diez personas quedaron vinculadas a la investigación, solo cinco fueron detenidas y serán presentadas a audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.

Respecto de la droga incautada, el comisario remarcó que la cantidad es considerada un buen resultado tratándose de puntos de venta barrial. “No solo encontramos marihuana, también cocaína y armas, lo que completa un cuadro importante en términos probatorios”, explicó. Además, en Neuquén se secuestraron una camioneta Toyota y un Renault Logan. La definición sobre el decomiso quedará para después de la audiencia judicial.

Peralta también analizó los movimientos del narcomenudeo en la provincia y señaló que algunas organizaciones se están “corriendo” hacia otras zonas para evitar ser detectadas. De todos modos, destacó que las denuncias ciudadanas permiten identificar rápidamente a quienes buscan iniciar actividades de venta. “La gente se está animando más a informar, y eso nos permite actuar de inmediato”, dijo.

El impacto en los barrios

Los investigadores vienen observando cambios en el modo de operar de los vendedores, que buscan reducir pérdidas ante eventuales allanamientos. Aun así, los procedimientos recientes en Neuquén capital, Zapala y Cutral Co muestran que varios sospechosos reinciden y vuelven a instalarse en otros sectores. “Lo bueno es que no salen del radar de la gente”, remarcó el comisario.

En los allanamientos se encontraron distintos tipos de drogas, armas y vehículos —dos autos—, además de otros elementos de interés para la causa.

