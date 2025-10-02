En medio del Yom Kippur, un hombre atropelló y apuñaló a miembros de la comunidad judía en una sinagoga del Reino Unido

Dos personas fueron asesinados y tres resultaron heridas en un ataque con coche y arma blanca a la sinagoga de Manchester. "La Policía fue llamada a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, a las 9:31 a. m. por un miembro del público, quien declaró haber presenciado un automóvil que se dirigía hacia miembros del público y que un hombre había sido apuñalado", dice el comunicado.

La Policía informó que el sospechoso recibió un disparo. Se desconoce su estado de salud. "Los paramédicos llegaron al lugar a las 9.41 am y están atendiendo a los miembros del público, actualmente cuatro miembros del público con lesiones causadas tanto por el vehículo como por heridas de arma blanca", según las autoridades, quienes pidieron a la población evitar el área hasta nuevo aviso.

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, dijo a la 'BBC' que se trató de un "incidente grave" que fue abordado "de manera efectiva" por la Policía y la gente en el lugar. El ataque ocurrió mientras la comunidad judía conmemoraba Yom Kippur y muchos fieles se reunían en las sinagogas.

"Estoy consternado por el ataque a una sinagoga en Crumpsall", dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado el jueves. "El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible".

Starmer asistía a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, pero ahora tiene previsto regresar a casa antes de lo previsto. Según informes, ha convocado una reunión gubernamental de emergencia por el atentado de Manchester.