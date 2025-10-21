¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 21 de Octubre, Neuquén, Argentina
Lo condenaron a cinco años de cárcel

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ya está preso por asociación ilícita para financiar su campaña de 2007

El expresidente francés Nicolas Sarkozy habló de un "escándalo judicial" antes de entrar en prisión para cumplir una pena de cinco años por asociación ilícita.

Por Redacción

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 08:35
El expresidente francés Nicolas Sarkozy se transformó en el primer ex jefe de Estado en entrar en una cárcel para cumplir una condena.  El pasado 25 de septiembre, fue condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita en el caso que investigaba la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi.

"Esta mañana encierran a un inocente", escribió Nicolas Sarkozy, en la red social X. "La verdad triunfará", pero "el precio a pagar habrá sido abrumador", aseguró el expresidente conservador de Francia entre 2007 y 2012.

En concreto, fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente la campaña de 2007 que le llevó al poder.

Nicolas Sarkozy, que defiende su inocencia, ingresó en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal de París en septiembre, convirtiéndose en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

"A las 10 de la mañana estará en prisión", donde "pase lo que pase", permanecerá "entre tres semanas y un mes", aclaró a la radio Europe 1 su abogado Christophe Ingrain, en referencia a la solicitud de libertad condicional que presentará rápidamente. "¡Oh, bienvenido Sarkozy!", "¡Está Sarkozy!", gritaron varios pesos desde sus celdas, según reporta la agencia francesa AFP.

