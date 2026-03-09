“Murieron casi de inmediato”

La investigación por el choque fatal en la Ruta 22 que terminó con la vida de dos policías avanza con pericias, cámaras y testimonios. El director de Seguridad de Cutral Co–Plaza Huincul, comisario mayor Franco Corzo, confirmó que el impacto fue devastador y que las víctimas murieron prácticamente en el acto.

“Fue un impacto semifrontal en el que perdieron la vida casi de inmediato, quedaron atrapados dentro del vehículo”, explicó el jefe policial en una entrevista con Pancho Casado y el equipo de AM550.

En el siniestro murieron el oficial ayudante Julián Iván Zúñiga y el suboficial mayor retirado Atilio Contreras.

“Es una noticia que nos acongoja a todo el personal policial, a todas las fuerzas y a la comunidad de la comarca”, expresó Corzo.

El conductor detenido y la joven que lucha por su vida

El conductor imputado fue identificado como Alexandro Dávila Rodríguez, de 23 años y de nacionalidad boliviana. En la camioneta viajaba junto a tres jóvenes: dos de 18 años y una menor de 17. Manejaba una Toyota Hilux borracho, con 1,84 gramos de alcohol en sangre.

Qué penas podían enfrentar el imputado de provocar el choque en el murieron dos policías y dejó a una joven en terapia:

Una de ellas permanece internada en estado crítico.

“Una de ellas está muy lesionada en Neuquén, en terapia intensiva. Se llama Sara Barros Pichún y viajaba del lado del extremo delantero derecho, que es el que impactó, y está bastante grave”, detalló Corzo.

Tras reunir las primeras pruebas, la fiscalía logró su detención en menos de 24 horas y la Justicia dispuso una prisión preventiva de 14 días mientras continúa la investigación.

Las cámaras que permitieron reconstruir el recorrido

Una de las claves del expediente fue el sistema de cámaras de seguridad instalado en Plaza Huincul.

“Gracias al servicio de cámaras que tiene la Policía en Plaza Huincul, pudimos rehacer el trayecto de la camioneta, de donde salió y hacia donde se dirigía”, explicó el comisario.

Con esa información, los investigadores trabajan ahora para acreditar y documentar que el conductor había salido del boliche "Lost Palace Disco" de Cutral Co antes del choque.

“Estamos tratando de establecer si se había retirado del boliche ‘Lost Palace Disco’ de Cutral Co. Estamos prontos a juntar toda la evidencia”, señaló.

El relevamiento también incluyó cámaras privadas de empresas cercanas.

“Tenemos dos empresas de servicios petroleras en las inmediaciones y en una de ellas se pudo levantar un video, tras el relevamiento de cámaras, por lo que hemos puesto bastante evidencia a disposición de la justicia”, agregó Corzo.

Las pericias que buscan determinar cómo ocurrió el choque

En el lugar del siniestro trabajó personal especializado en accidentología vial de la Dirección Neuquén.

Los peritos realizaron un análisis técnico de los vehículos y de las marcas del impacto para establecer cómo se produjo el choque.

“Concurrió al lugar accidentología vial de la dirección Neuquén, hicieron pericias en el lugar y por la deformación de los vehículos y el impacto son quienes establecen, a través de una investigación, la posible velocidad en la que se desplazaban”, explicó el jefe policial.

Mientras tanto, los investigadores continúan tomando testimonios y reuniendo documentación para completar el expediente.

“Estamos tomando testimonios y pondremos todo a disposición de la justicia”, indicó.

La acusación y la pena que podría enfrentar

El fiscal Lucas Rodeiro imputó al conductor por homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves y leves.

De acuerdo con el Código Penal argentino, cuando varios delitos ocurren en un mismo hecho se aplica la pena correspondiente al más grave. En este caso, el homicidio simple establece una escala de entre 8 y 25 años de prisión.

Las lesiones sufridas por otras personas no suman años de manera directa, pero pueden funcionar como agravantes al momento de fijar la condena dentro de ese rango.

En este tipo de causas, la defensa suele intentar que la acusación se reduzca a homicidio culposo agravado, cuya pena es significativamente menor, con un máximo de seis años.

“El vehículo es un arma”

En medio de la investigación, el jefe policial recordó el impacto que dejó la tragedia dentro de la fuerza.

“Estamos a 48 horas, ayer hemos tenido un día arduo en cuanto a la despedida de nuestro compañero de trabajo, un camarada, para muchos un amigo”, dijo afectado por el hecho.

Y dejó una reflexión sobre lo ocurrido.