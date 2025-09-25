Condenaron a cinco años de prisión al expresidente francés Sarkozy por asociación ilícita

La justicia de Francia condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión por asociación ilícita, en el caso sobre el presunto financiamiento ilegal por parte de Libia de su campaña electoral de 2007. El tribunal de París pidió además la aplicación provisional de la pena, que no quedaría suspendida si el exmandatario de 70 años recurre la sentencia. Dentro de un mes, la justicia debe informarle la fecha de su eventual entrada en prisión.

La condena al exmandatario se suma a otras dos precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, una de las cuales le provocó la pérdida de la más alta distinción francesa, la Legión de Honor. El exmandatario, que gobernó entre 2007 y 2012, es considerado por la fiscalía el "verdadero" responsable de un pacto con el difunto dictador libio Muamar Gadafi.

Los investigadores creen que se prometió a Gadafi ayuda para restaurar su imagen internacional a cambio de dinero para financiar su campaña electoral de 2007, después que se acusara a Trípoli de atentar contra un avión en Escocia y otro en Níger.

Otras 11 personas fueron procesadas junto a Sarkozy. La justicia declaró culpable a su exmano derecha Claude Guéant y al exministro Brice Hortefeux.

El caso se basa en declaraciones de siete exdignatarios libios, viajes a Libia de Guéant y Hortefeux, transferencias de dinero y los cuadernos del exministro libio de Petróleo, Shukri Ghanem, quien fue hallado ahogado en el río Danubio en Viena en 2012.

Fuentes: afp/ap