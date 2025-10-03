Rusia lanzó su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania

Rusia llevó a cabo su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde la invasión lanzada por Moscú en 2022, indicó la empresa estatal de gas. Unos 35 misiles y 60 drones fueron lanzados contra las instalaciones en el este y el centro de Ucrania en "el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra", indicó la empresa ucraniana Naftogaz en un comunicado.

"Una parte importante de nuestras instalaciones está dañada. Algunos daños son críticos", lamentó el director general del grupo Serguéi Koretski en la red social Facebook. Asimismo, denunció "el terror deliberado" del régimen de Vladimir Putin contra sitios civiles. El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que hubo cortes de electricidad en varias regiones, sin ofrecer más detalles.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto en 2024 contra el exministro de Defensa de Rusia y su principal comandante del ejército por los ataques a la red eléctrica de Ucrania, que afirmó que constituyen un crimen de guerra.

Fuentes: afp/reuters