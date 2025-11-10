El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, reveló que el acuerdo comercial entre ambos países está prácticamente cerrado y que solo resta encontrar el momento oportuno para hacer el anuncio oficial. "Tengo firmado un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para que, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo", expresó en declaraciones radiales.

Oxenford explicó que este tipo de acuerdos con alto impacto suelen esperar el momento más conveniente para su difusión. "Estas cosas que tienen alto impacto se busca el momento adecuado. Cuando hay una elección, mejor esperar un poquito, para no aprovechar electoralmente las cosas, como demostró con muchas medidas como la del Garrahan".

La trascendencia del pacto comercial

El diplomático anticipó novedades próximas y destacó la trascendencia del pacto: "Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Va ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo".

En ese sentido, el flamante canciller Pablo Quirno se prepara para una nueva visita a Estados Unidos este miércoles, acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, con el objetivo de avanzar en la concreción del acuerdo.

Oxenford también resaltó el impacto positivo del apoyo estadounidense en la estabilidad de los mercados locales y llamó a enfocarse en el futuro. "Hace falta mirar la foto entera y ver que nos encaminamos a la primera oportunidad de 80 años de salir de este ciclo tremendo", afirmó, en referencia a la recuperación económica que se avizora.

El embajador valoró la posición internacional de Argentina, señalando que "cuando ven que todos los líderes del mundo nos midan con admiración es porque de verdad se ve distintiva la Argentina". Además, recordó que "en diciembre, cuando asuman a las bancas los candidatos elegidos, vamos a empezar a implementar las reformas más rápido que el Presidente viene implementando".

Por último, Oxenford calificó como "histórica" la gira exprés del presidente Javier Milei por Estados Unidos y destacó el reconocimiento internacional que genera su liderazgo. "No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presidente como Javier Milei que es tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo", dijo.

Acuerdo comercial Argentina-EE.UU. listo para anunciar

El embajador subrayó que "no hay conciencia de la posición que la Argentina está empezando a adoptar gracias al liderazgo de Javier Milei", y agregó: "Esta oportunidad que se identifica, en Argentina, la primera vez en 100 años donde vemos tres cosas fundamentales: un liderazgo claro, un apoyo internacional explícito y ahora un apoyo interno que están evidenciados por las elecciones".