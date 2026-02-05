El Gobierno argentino anunció la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, un paso que busca abrir nuevos mercados y fortalecer la relación bilateral. La confirmación llegó desde Washington, donde el canciller Pablo Quirno compartió en X: “La Argentina será próspera”. El mensaje fue celebrado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El convenio, trabajado durante meses, incluye 11 puntos clave que abarcan desde la reducción de aranceles hasta la cooperación en comercio digital. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Aranceles y mercados agrícolas : Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria y alimentos, mientras que EE.UU. eliminará impuestos sobre recursos naturales y productos farmacéuticos. Ambos países también mejorarán las condiciones para la carne vacuna.

Barreras no arancelarias : se eliminan licencias de importación y formalidades consulares, además de un compromiso de reducir gradualmente el impuesto estadístico a bienes norteamericanos.

Normas y certificaciones : Argentina aceptará vehículos y dispositivos médicos que cumplan con estándares estadounidenses, sin requisitos adicionales.

Propiedad intelectual : se reforzará la lucha contra la falsificación y la piratería, con el objetivo de armonizar las normas con estándares internacionales.

Trabajo y medio ambiente : se prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y se adoptan medidas contra la tala ilegal y para un uso más eficiente de recursos críticos.

Seguridad económica y comercio digital: ambos países coordinarán políticas de control de exportaciones y Argentina reconocerá la validez de firmas electrónicas estadounidenses, además de facilitar la transferencia de datos.

El acuerdo marca un nuevo capítulo en la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos, con la promesa de generar oportunidades para sectores clave de la economía y atraer inversiones estratégicas.