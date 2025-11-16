De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, con mas del 60 % de los sufragios escrutados Jeannette Jara, del partido comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre . La exministra de Gabriel Boric obtiene un 26,63 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra un 24,25 %.

El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %. La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

Si ningún candidato consigue el 50 % más uno de los votos, habrá que celebrar una segunda vuelta el 14 de diciembre. Los grandes perdedores de la noche serían el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

La candidata de la derecha chilena, Evelyn Matthei, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de Chile, en las que quedó en quinto lugar, y evitó dar su apoyo explícito al ultraderechista José Antonio Kast, que quedó segundo. “Vamos al comando de Kast para felicitarlo como corresponde”, se limitó a decir la candidata de la coalición Chile Vamos y de pequeños partidos de centro.

Los más de 15,6 millones de personas también eligieron a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.