Estados Unidos “podría sostener conversaciones” con el presidente venezolano Nicolás Maduro, indicó el mandatario estadounidense Donald Trump, lo que representa una posible vía diplomática al tiempo que Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar cerca del país sudamericano con la llegada de su portaaviones más "grande del mundo". Trump no ofreció detalles sobre las posibles conversaciones con Maduro, pero dijo que “Venezuela querría hablar”.

El ejército estadounidense ha estado llevando a cabo una serie de ataques contra buques sospechosos de transportar drogas. La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Armada estadounidense en un comunicado, marca un momento importante en lo que el gobierno de Estados Unidos insiste que es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra Maduro.

El gobierno de Venezuela no ha respondido a una solicitud de comentarios. Maduro, que enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha dicho que el gobierno estadounidense está “inventando ” una guerra contra él."

¡Qué viva a la paz! Qué canción tan bella (...), busquen la letra, es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para toda las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad", dijo Maduro durante un acto público en Caracas.

En medio de la deteriorada situación regional por la ofensiva que Estados Unidos lleva a cabo con buques de guerra en el Pacífico y el Caribe, y luego de haber declarado que designará el Cártel de los Soles como organización terrorista, Trump aludió a un posible diálogo con el mandatario de Venezuela.

Washington ha ofrecido 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, al acusarlo de liderar el presunto Cartel de los Soles, aunque hay expertos que cuestionan la existencia de dicha organización y describen más bien un sistema de corrupción que beneficia al crimen organizado. La designación será efectiva a partir del 24 de noviembre.

"Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello", dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. "A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Dímelo tú, no lo sé... Yo hablaría con cualquiera", añadió el mandatario estadounidense.

Por su parte, Maduro ha calificado el anuncio de Washington de nuevos ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago como "irresponsables" y llamó a "hacer todo por la paz", al tiempo que entonaba un fragmento de la canción "Imagine", de John Lennon.