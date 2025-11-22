La victoria de Lanús por penales en la final de la Copa Sudamericana en Paraguay ante Atlético Mineiro no sólo proclamó campeón al equipo argentino, sino que lo clasificó de manera automática para la Copa Libertadores 2026.

Octavo en la tabla anual con 50 puntos, el Granate suelta su cupo de Sudamericana en 2026 y todos avanzan un casillero. En ese roll, Barracas Central pasa a ocupar la última plaza a certámenes internacionales con 49 e Independiente queda a la espera que se resuelva el presente Clausura.

Barracas se metió en la Copa Sudamericana 2026 por la consagración de Lanús.

La consagración del propio equipo de Mauricio Pellegrino en el ámbito doméstico, Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors también benefician al Rojo que espera por TV saber cuál será su destino internacional de la próxima temporada.

La consagración de cualquiera de los tres primeros de la anual o de Lanús (campeón de la Sudamericana) son buenas noticas para buena parte de Avellaneda.

El título de Lanús no altera los planes de nadie más ya que, aunque clasificado a playoffs, la sumatoria de todo el 2025 tampoco fue lo suficientemente importante para el conjunto bonaerense como para ubicarse en el podio de los mejores del año en el fútbol argentino.

A la Recopa

Con el campeonato internacional, Lanúa se aseguró también presencia en la Recopa Sudamericana. Su rival saldrá del mejor del duelo entre Flamengo y Palmeiras que dirigirá el neuquino Darío Herrera en la ciudad peruana de Lima.

Tras los festejos en Asunción, el Grante volverá al país y deberá planificar el partido del miércoles, como local ante Tigre por los playoffs del Clausura. Debido a la presentación en la final de la Sudamericana tuvo una consideración diferente en la programación oficial de la AFA.