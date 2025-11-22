El Papa León XIV nombró a Ramón Darío Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla, como nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, tras aceptar la renuncia presentada por Rafael Zornoza como obispo de Cádiz y Ceuta, investigado por un presunto caso de pederastia.

El Vaticano comunicó la aceptación de la renuncia por parte del Papa, sin explicar (cómo es habitual) los motivos de la decisión. La Conferencia Episcopal Española informó de que aún no se ha nombrado sucesor, pero sí un sustituto. "El Papa León XIV ha nombrado este sábado" a Ramón Darío Valdivia Giménez, actual obispo auxiliar de Sevilla, como administrador Apostólico, "aceptando la renuncia presentada por monseñor Rafael Zornoza".

Zornoza, como es obligación para los prelados, puso hace quince meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del Papa, pero por el momento y debido a la llegada del nuevo pontífice, no había sido aceptada. No obstante, dejar algún tiempo más en la diócesis es algo que suele ser bastante habitual mientras se busca a un sustituto.

La publicación por parte del diario 'El País' de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis madrileña de Getafe y la noticia de que está siendo investigado podría haber acelerado la decisión de León XIV. Este, al responder a una pregunta de los medios el pasado martes, dijo que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "la consecuencias".

Zornoza defendió entonces su inocencia y suspendió "temporalmente" su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo del que no se había informado previamente.

La Iglesia católica española, frecuentemente criticada por su opacidad respecto a los abusos sexuales a menores, accedió en 2022 a indagar sobre la pederastia en su seno y puso en funcionamiento este año un dispositivo para recibir denuncias e indemnizar a las víctimas. Un informe de2023 del Defensor del Pueblo calculaba más de doscientas mil víctimas durante décadas. La CEE indicó el viernes que ese mecanismo ha recibido 101 denuncias, de las cuales 58 fueron resueltas, sin especificar si eso significaba que los afectados habían sido reparados.

Fuentes: efe, afp