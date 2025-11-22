El plan de paz que Estados Unidos ha elaborado con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania "requiere trabajo adicional", afirmaron los líderes de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón que se reunieron en los márgenes de la Cumbre del G20 que se celebra en Johannesburgo.

"Acogemos con satisfacción los continuos esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz en Ucrania. El borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera", subrayaron los mandatarios en un comunicado conjunto. "Por lo tanto, creemos que el borrador constituye una base que requerirá trabajo adicional. Estamos dispuestos a colaborar para garantizar que una paz futura sea sostenible", señalaron.

"Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza", enfatizaron. "También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques", añadieron.

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y jefe negociador del país para un acuerdo de paz, Rustem Umérov, anunció por otra parte consultas en Suiza en los próximos días con altos funcionarios de EE.UU. sobre los posibles parámetros de un plan que ponga fin a la guerra rusa.

El exministro de Defensa ucraniano indicó que Ucrania aborda este proceso con una clara comprensión de sus intereses y explicó que el objetivo principal en Suiza será presentar a los representantes estadounidenses su visión y determinar los próximos pasos.

Poco antes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, designó un equipo negociador para trabajar con EE.UU., Rusia y otros socios internacionales en un plan de paz "justo y sostenible", que estará encabezado por el máximo responsable de su gabinete, Andrí Yermak, y Umérov, así como otros siete altos cargos, entre ellos los jefes de la Inteligencia Militar (GRU) y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

