Deportivo LSM, el club fundado por Luis Suárez y que tiene el respaldo del astro argentino Lionel Andrés Messi, logró un histórico ascenso a la tercera división de Uruguay a meses de haber debutado en la cuarta categoría. Venció 2 a 1 en la final a Liffa con goles de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini.

De esta forma, el equipo disputará la Primera División Amateur (C) a partir de la próxima temporada. Durante la previa, "El Pistolero" participó en la transmisión y luego festejó el hito en sus redes sociales, mientras que "La Pulga" posteó en sus historias de Instagram la publicación del club en la que señalaban lo que habían logrado.

Incluso, el reconocido streamer español Ibai Llanos, quien mantiene una amistad tanto con Suárez como con Messi e incluso han participado de varios de sus directos, realizó la transmisión del partido y luego se lo vio dentro del campo de juego festejando con el resto del plantel.

Lo cierto es que se vio al ex-Liverpool, Barcelona, Ajax, entre otros equipos, muy involucrado en la evolución de LSM desde su fundación y debut. Incluso, el club hace de local en un complejo deportivo que lleva el nombre del delantero.

Así se festejó el campeonato y el ascenso

De esta forma, los dirigidos por Rafael Cánovas culminaron una fase de liga casi perfecta, en la que cosecharon 31 puntos producto de 10 victorias, un empate y solo dos derrotas, con 35 goles a favor y seis en contra, el mejor en ambos registros.