El cuerpo encontrado en la noche del lunes en un canal de Plottier fue identificado como Luis Gustavo Cid, un hombre de 44 años que vivía en el barrio La Esperanza. Según la autopsia realizada por el Ministerio Público Fiscal, la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, sin indicios de intervención de terceras personas.

El cuerpo de Cid fue encontrado cerca de las 23, en un canal ubicado sobre la calle Percy Clarck, en el oeste de Plottier. La recuperación del cadáver demandó varias horas de trabajo a un intenso operativo de rescate llevado a cabo por Bomberos Voluntarios, buzos de la Policía del Neuquén, efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Criminalística, quienes trabajaron en la oscuridad y con condiciones difíciles debido al terreno.

La autopsia determinó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento. Según los informes, no se encontraron signos de violencia ni de intervención de terceros en el cuerpo, lo que apunta a que la muerte fue accidental.

Luis Gustavo Cid vivía a escasos metros de la casa que compartía con su madre. Vecinos de la zona señalaron que el hombre tenía antecedentes médicos de epilepsia y algunos problemas relacionados con el consumo de alcohol, lo que podría haber influido en su muerte.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que no se hallaron signos de violencia ni indicios que sugirieran la participación de otras personas en el incidente. Con base en los resultados preliminares de la investigación y la autopsia, se descarta la hipótesis de un crimen y se considera que la muerte se produjo por una caída accidental al agua.