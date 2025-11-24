El escándalo volvió a envolver a Alex Caniggia luego de que mostrara en sus redes sociales el estado en el que encontró su camioneta: rayada, con pintadas por todos lados y cubierta por una sustancia pegajosa que dejó a la vista un mensaje claro de provocación. El mediático no tardó en convertir el episodio en la chispa perfecta para reavivar su disputa pública.

Desde el primer momento, Alex Caniggia apuntó directamente contra el entorno de Wanda Nara, sugiriendo que el ataque podría estar vinculado a sus recientes comentarios hacia ella. Con su estilo explosivo, lanzó una frase que encendió aún más la polémica: dijo que había sido obra de “las fans de Peppa Pig”, dejando en claro la ironía filosa con la que pretendía subrayar su sospecha.

En las fotografías que compartió se alcanzaban a leer frases como “China Tati, team Wanda”, “Icardi gato” y “Wanda forever”, todas diseñadas para incomodarlo y alimentar la guerra mediática. Lejos de minimizar lo ocurrido, el hijo de Claudio Paul Caniggia aseguró que ya realizó la denuncia policial y que existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a las responsables del ataque.

Con el correr de las horas, su enojo se transformó en un contenido aún más desafiante. Subió un video mostrando los daños y lanzó una de sus típicas frases polémicas: “Mirá cómo me dejaron la nave… la verdadera envidia mata”. Así, convirtió el incidente en un nuevo capítulo dentro de su personaje mediático, siempre dispuesto a redoblar la apuesta.

Este episodio también reavivó su reciente enfrentamiento con Wanda Nara, luego de que circulara el rumor de una supuesta acción legal en su contra por comentarios relacionados con su cuerpo. Aunque el abogado de la empresaria lo negó, Alex Caniggia volvió a burlarse con un comentario punzante: “Peppa Pig, volvé al establo”.

Como broche final, compartió una imagen de Miss Piggy, apuntando nuevamente contra Wanda Nara y recordando su recordado conflicto con la China Suárez. Sin bajar el tono, cerró con otro dardo directo: “Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole zorra. China, demandala”. Con este episodio, la tensión volvió a escalar y el mediático alimentó, una vez más, el fuego del escándalo.

En paralelo, el entorno de Wanda Nara se mantuvo en silencio, aunque algunas figuras cercanas deslizaron que prefieren no alimentar la controversia iniciada por Alex Caniggia. La empresaria continúa concentrada en sus proyectos, pero el nuevo capítulo de esta polémica vuelve a dejarla en el centro de las especulaciones mediáticas, pese a que no se pronunció públicamente sobre el incidente.

Mientras tanto, los seguidores del mediático se dividieron entre quienes creen su versión y quienes sostienen que podría tratarse de una maniobra para generar ruido. En redes sociales, el debate se multiplicó, y el incidente de la camioneta terminó convirtiéndose en tema de conversación nacional, reforzando una vez más el poder del escándalo en el universo digital.