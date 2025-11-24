Las semifinales del Prefederal de básquet están en marcha. Dos atractivos juego debieron jugarse en la capital neuquina aunque solo uno pudo desarrollarse, ya que en La Caldera quedó suspendido Independiente vs Perfora por falta de garantías de seguridad.

La tarde noche en casa del rojo comenzó tensa en las inmediaciones, cuando la parcialidad de la visita estaba ubicada en Perito Moreno y José Rosa, mientras que los locales esperaban en la esquina contraria pero calle Mitre. Luego de varios gritos de ambos lados, comenzó el enfrentamiento en el ingreso del estadio, y con espectadores ingresando a los empujones.

el plantel local estaba en cancha, la visita se encerró en el vestuario y se fue del estadio

La gresca siguió dentro del estadio, donde ambos lados, separados por un pulmón, se cantaban poniéndole un clima caliente a un juego que prometía grandes emociones. Ante esto, los efectivos policiales fueron llegando con el objetivo de brindar seguridad. Cuando parecía que todo se calmaba, voló un proyectil desde la parcialidad visitante a la local, que pudo desatar otra gresca, controlada por dirigentes y policía.

Ante esto, y el insistente pedido del CT visitante; el comisariado deportivo decidió dar por suspendido el cotejo por “Falta de garantías para el desarrollo de un evento deportivo”.

huse debió poner un pulmon con policias en la previa

Ahora el fallo quedó en manos del tribunal de disciplina, a la espera de la reprogramación del juego y si se podrá jugar con público o no.

Por otro lado, en el Viejo Ramírez Pacífico superó a Centro Español por 94-75, mostrando una superioridad marcada durante todo el juego. Ahora la serie se muda a Plottier, para el segundo punto donde el decano puede abrochar su pasaje a la final, o el torito forzar el tercer juego.