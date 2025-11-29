¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 29 de Noviembre, Neuquén, Argentina
¿Ataque inminente?

Trump endurece la presión a Maduro: ordena cierre total del espacio aéreo de Venezuela

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el país caribeño, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

Por Redacción

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 18:04
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada contra Nicolás Maduro. "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió en su red Truth Social, sin dar más detalles.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump ha aumentado la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

Washington sostiene que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde la región. Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han abatido al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

El diario The New York Times reportó el viernes que Trump y Maduro mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el líder de la Casa Blanca afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas desde Venezuela por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

Fuentes: afp/reuters

