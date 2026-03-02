El fiscal del caso Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso formularon cargos a tres jóvenes por intentar asesinar a golpes a un hombre tras una discusión en un estación de servicio de la ciudad de Chos Malal.

La víctima sufrió heridas de gravedad, entre ellas fracturas de cráneo, hematoma subdural y edema cerebral. Por el momento el atacado permanece internada en una clínica de la ciudad de Neuquén, dónde fue derivada y luego sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.

El Ministerio Público Fiscal planteó que el hecho fue cometido en la madrugada del pasado 1 de marzo, entre las 06:22 y las 7 en el comercio de una estación de servicio, en la zona de Bartolomé Mitre y General Paz. Allí se produjo una discusión entre dos grupos de personas y la víctima, de 30 años, se retiró acompañada por un amigo. Minutos después, en la vereda de enfrente, la discusión continúo.

En ese contexto, la víctima intentó ingresar nuevamente al comercio de la estación de servicio pero fue perseguida por A.C e I.C, que la alcanzaron a la altura de la puerta del comercio y, actuando sobre seguro y a traición, A.C le propinó un golpe por la espalda en la zona de la cabeza con una botella de vidrio.

Cuando la víctima cayó inconsciente, tanto A.C como I.C le dieron patadas en la cabeza y en el cuerpo con la intención de matarla, objetivo que no se cumplió por la intervención de terceros.

Los cargos que les atribuyeron

El fiscal Salgado imputó a A.C e I.C como coautores del delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por alevosía. Respecto a un tercer involucrado, A.D, la fiscalía le atribuyó haber facilitado el ataque mediante un llamado telefónico y el señalamiento de la víctima, calificando su conducta como participación primaria.

No obstante, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo modificó esta calificación a la de partícipe secundario.

Debido al riesgo procesal y la gravedad del hecho solicitaron la prisión preventiva por un plazo de diez días para los tres imputados, cuyas edades van entre los 18 y 23 años.

Por último, el juez definió prisión preventiva para A.C por el término de diez días y prisión domiciliaria para I.C por el mismo plazo.

Además rechazó la medida privativa de libertad para A.D, a quien le impuso la prohibición de contacto con los involucrados y la obligación de realizar presentaciones diarias.