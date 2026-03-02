Mientras se desarrollaba la sesión de apertura del Concejo Deliberante en Sierra Grande, enormes ramas de un árbol se desplomaron y aplastaron dos vehículos estacionados en la zona, uno de ellos perteneciente al funcionario municipal Tino Siguero; no hubo heridos y solo se registraron daños materiales, pero la escena generó tensión y sorpresa entre los presentes.

La mañana que debía estar marcada por discursos formales y balances de gestión terminó envuelta en un sacudón inesperado en Sierra Grande. Porque mientras adentro del recinto se hablaba de proyectos, afuera la realidad golpeó con fuerza. Un árbol de gran porte cedió y dejó caer ramas pesadas directamente sobre dos autos estacionados.

El ruido fue seco, contundente. Algunos pensaron que se trataba de un choque, otros, que algo había explotado. Sin embargo, cuando salieron a la calle, la postal era clara: madera, hojas y chapas abolladas. Uno de los vehículos dañados pertenece al funcionario municipal Tino Siguero. El otro, en cambio, quedó envuelto en un pequeño misterio.

Según contaron testigos que estaban en el lugar, el dueño del segundo rodado se mostró visiblemente nervioso. Observó los daños, intercambió algunas palabras y se retiró del sitio sin hacer demasiadas declaraciones. Ese detalle no pasó inadvertido entre quienes presenciaron la escena.

En cuestión de minutos, Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y comenzaron a trabajar con motosierras para cortar y retirar los restos del árbol. El operativo fue cuidadoso, casi quirúrgico. Si alguien hubiese estado dentro de los vehículos o caminando por la vereda, la historia podría haber sido otra. Por eso, más allá de los fierros retorcidos y los parabrisas dañados, hubo alivio: no hubo personas lesionadas.