La segunda jornada del juicio contra Felipe Pettinato dejó una escena incómoda en la sala. El hijo de Roberto volvió a quedar en el centro de un relato que reconstruye minuto a minuto el incendio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo. Esta vez no habló el acusado: lo hicieron quienes estuvieron a metros del fuego y quienes analizaron el cuerpo.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 escuchó a vecinos del edificio y sumó la lectura del informe del médico legista. Entre los puntos destacados apareció un elemento que podría incidir en la valoración final del caso: junto a los restos de la víctima se halló un aerosol. Según lo expuesto, ese objeto refuerza la hipótesis de que se utilizó un "líquido acelerante" para avivar las llamas.

El dato técnico no quedó aislado. Uno de los propietarios del inmueble relató cómo comenzó todo desde su perspectiva. Estaba cenando cuando escuchó gritos y decidió acercarse pensando que se trataba de un robo. Entonces describió la escena que encontró al abrirse paso hasta el departamento y toparse con Felipe Pettinato: "Me acerqué y lo encontré al señor Pettinato con la puerta del departamento abierta. Había fuego y humo, él estaba muy alterado, pidiendo ayuda. Dijo que había una persona adentro”.

El testigo aseguró que intentó intervenir, pero la situación era caótica. La visibilidad era casi nula y el humo dificultaba cualquier maniobra. "El fuego era mucho y las luces se habían cortado", declaró ante los jueces, al explicar por qué necesitó asistencia para seguir dentro del lugar.

También contó que el encargado llegó con un matafuegos y que debió quitarle el extintor al imputado "porque lo estaba usando mal, parecía que jugaba al carnaval carioca”. Esa descripción aportó una imagen concreta del momento y generó tensión en la audiencia.

Felipe Pettinato enfrenta cargos por estrago doloso seguido de muerte. En la primera jornada se negó a declarar y el proceso avanzó con testimonios y pericias. Si el tribunal lo encuentra culpable, la escala penal prevé una condena que podría ir de ocho a veinte años de prisión.

La audiencia concluyó pasado el mediodía y el debate continuará en los próximos días, con más testigos y elementos que buscan esclarecer qué ocurrió dentro de ese departamento antes de que el fuego lo consumiera todo.