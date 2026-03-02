La Subsecretaría de Promoción para Estilos de Vida Activos anunció una nueva edición de la tradicional Bajada del Limay, una propuesta recreativa que combina actividad física, contacto con la naturaleza y participación familiar en uno de los escenarios más convocantes de la ciudad.

La actividad se realizará el sábado 7 de marzo desde las 9, con punto de partida en el balneario Valentina Brun de Duclot en Plottier y finalización en el balneario Sandra Canale en el paseo costero de la ciudad de Neuquén capital, en un recorrido que cada año reúne a vecinos y vecinas que eligen el río como espacio para el encuentro y el movimiento.

Las inscripciones se habilitarán el martes 3 de marzo. Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca seguir consolidando hábitos saludables, promover el deporte recreativo y generar experiencias compartidas al aire libre, en un entorno natural privilegiado.