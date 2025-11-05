El demócrata Zohran Mamdani, socialista y opositor al presidente Donald Trump, fue elegido como nuevo alcalde de Nueva York, según los medios de Estados Unidos con base en resultados preliminares difundidos por las autoridades electorales de la Gran Manzana.

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según el resultado provisional con el 80 % escrutado.

El presidente estadounidense reconoció que el Partido Republicano perdió las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

El magnate republicano se refería no solo a las elección neoyorquina. Los republicanos también perdieron las dos gobernaciones en juego esta noche, en New Jersey y Virginia. La demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, mientras que la también demócrata Mikie Sherril también ganaba la elección de gobernador de New Jersey donde ya gobernaba su partido.