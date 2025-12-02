El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia no deseaba una guerra con las potencias europeas, pero que estaba dispuesta a enfrentarse si Europa deseaba un conflicto directo con el régimen de Moscú. "No tenemos intención combatir contra Europa, lo he dicho 100 veces, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos inmediatamente", amenazó el líder del Kremlin, que también acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión de Ucrania.

"Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se apartaron, fue una iniciativa suya", afirmó. "No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra", declaró a la prensa en referencia a Europa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

El mandatario ruso llamó a los dirigentes europeos a renunciar a "vivir bajo la ilusión" de que pueden infligir una "derrota estratégica a Rusia" y volver "a la realidad, con base en la situación sobre el terreno".

Putin se reunirá con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner este martes en el Kremlin para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Fuentes: afp/reuters/dpa/the kiev independent