Tras una temporada complicada por lesiones y malos resultados que culminó de buena forma con la consagración en la UEFA Europa League, Cristian Romero confirmó su continuidad en Tottenham y renovó su contrato hasta 2029. El Cuti extendió su vínculo y asumió además la capitanía de los Spurs, que oficializaron la noticia en sus redes sociales.

Desde su llegada en agosto de 2021 proveniente del Atalanta, el central cordobés campeón del mundo con la Selección Argentina se consolidó como uno de los pilares de la defensa y uno de los zagueros más destacados de la Premier League, acumulando 126 partidos oficiales y 8 goles. Su rendimiento superlativo convirtió a Romero en uno de los centrales más codiciados en Europa y despertó el serio interés del Atlético de Madrid de Diego Simeone y algunos sondeos del Real Madrid.

La renovación también viene acompañada de un reconocimiento especial: el entrenador Thomas Frank, que asumió esta temporada luego de la marcha de Ange Postecoglou, designó al argentino como el primer capitán del equipo luego de la marcha de Heung-Min Son. Tras la decisión, el DT destacó al Cuti: "Es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad y su forma de defender son liderazgo puro". Y agregó: "No es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día”.

Romero, una pieza clave desde su llegada a Tottenham.

Qué dijo el Cuti tras renovar

Después de poner la firma Romero expresó su alegría por esta nueva etapa en Tottenham: “Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán". Además, resaltó el diálogo que tuvo con Frank desde su llegada: “Hablé mucho con él antes de la temporada. Es un buen entrenador y le agradecí por la capitanía”.