Dispararon contra una multitud que estaba en la vereda de un boliche en Ecuador y hay al menos ocho muertos

Ocho personas murieron luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de un boliche en un municipio rural del suroeste de Ecuador, informó la policía. Los atacantes llegaron al sitio en dos camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca cerca de las 01H15 locales (06H15 GMT) en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre identificado como Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y propietario del local..La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontró "varias personas heridas y siete cadáveres", dijo el coronel Xavier Chango en una rueda de prensa la mañana del domingo. Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras dos permanecen heridas.

Agentes policiales hallaron en el sitio cerca de 80 casquillos de balas de nueve milímetros y también de fusiles automáticos. La policía cercó los alrededores de la discoteca. Sobre la calle todavía eran visibles manchas de sangre, según imágenes captadas en el sitio.

Luego del ataque, los sujetos armados regresaron a los autos y huyeron por "una ruta desconocida", agregó el coronel. En esa zona, las autoridades capturaron a una persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque.

