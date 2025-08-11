¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
La víctima fatal es un hombre de 81 años

Un sismo de 6,1 en Turquía dejó al menos un muerto, decenas de heridos y varios edificios en ruinas

Un temblor sacudió el noroeste de Turquía causando pánico y daños estructurales en zonas rurales, con 16 edificaciones colapsadas y operaciones de rescate ya finalizadas.

Por Redacción

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 12:22
Terremoto en Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balikesir, ubicada en el noroeste de Turquía, el domingo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), causando la muerte de una persona y dejando 29 heridos, según confirmó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Durante una conferencia de prensa en la zona afectada, Yerlikaya informó que la víctima fatal fue un hombre de 81 años. Además, aseguró que ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico: “un anciano de 81 años falleció” y que no corre riesgo la vida de ninguno de los heridos.

Terremoto en Turquía

El funcionario también comunicó que las labores de búsqueda y rescate ya finalizaron, mientras que las autoridades locales instaron a la población a evitar acercarse a los edificios dañados para prevenir accidentes.

 

Qué destruyó el sismo

 

El sismo provocó el derrumbe de 16 edificios en áreas rurales de Balikesir, de los cuales 12 eran estructuras abandonadas, según detalló Yerlikaya. Este colapso de construcciones contribuyó al pánico generalizado entre los residentes, que se refugiaron en espacios abiertos para resguardarse.

Las autoridades continúan evaluando la situación para garantizar la seguridad de la población y evitar nuevos riesgos derivados del temblor.

