Susana Giménez celebró un nuevo cumpleaños de una manera muy distinta a la que supo mostrar durante años. En esta oportunidad, la conductora decidió viajar a Madrid, una de sus ciudades favoritas, para recibir sus 82 años con un plan íntimo, alejado del ruido mediático y de los grandes despliegues que históricamente marcaron sus festejos.

La diva dejó su residencia habitual en Uruguay y se instaló en España con la idea de cambiar de aire y vivir una experiencia más relajada. Lejos de los flashes y del glamour extremo, Susana Giménez apostó por un encuentro reducido, en el que primaron las charlas largas, las risas sinceras y la comodidad de estar entre personas de absoluta confianza.

El cumpleaños fue el jueves 29 de enero, aunque la celebración tuvo lugar recién la noche siguiente. A través de sus redes sociales, la conductora compartió una postal que dejó en evidencia el clima cálido y distendido de la velada, marcada por una cena especial y un ambiente sumamente cuidado.

Entre los invitados se destacó la presencia de Ricardo Darín, uno de los amigos más cercanos de Susana Giménez, quien asistió acompañado por su esposa, Florencia Bas. La relación entre la conductora y el actor lleva décadas, y este encuentro volvió a confirmar el fuerte lazo que los une más allá del mundo del espectáculo.

También formaron parte del festejo Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, hija de la diva, y los hermanos Luis y Bernarda Cella. Ambos son hijos de Luis Cella, histórico productor de televisión y figura clave en la carrera de Susana Giménez, lo que sumó un componente emotivo al encuentro.

La imagen difundida mostró una mesa larga, copas de vino tinto, velas encendidas y un restaurante de estética minimalista, con grandes ventanales que dejaron ver la arquitectura madrileña iluminada durante la noche. Todo contrastó con los festejos multitudinarios que la conductora supo realizar en el pasado.

Para la ocasión, Susana Giménez eligió un look sobrio y elegante: un vestido largo estampado en rojo, acompañado por un abrigo en tonos neutros. Con el cabello suelto y un estilo relajado, la diva se mostró cómoda y fiel a su impronta clásica.

Este festejo íntimo se enmarca dentro de un viaje más largo. Según trascendió, Susana Giménez permanecerá en Madrid cerca de un mes, con planes que incluyen paseos, compras y cenas tranquilas junto a su hija y amigos cercanos, disfrutando de una rutina mucho más calma.