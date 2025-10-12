Cerrando la programación dominguera de la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025, Independiente perdió como local 2 a 0 ante Lanús y despidiéndose de la pelea en la zona B que lidera Riestra. .

Un yerro increíble de Federico Vera en una contra visitante provocó la confusión con su propio arquero Rodrigo Rey y Gonzalo Bou tuvo el premio por haber seguido corriendo y empujó al gol.

El nerviosismo generalizado se llevó al técnico del Rojo que a los 30 minutos fue expulsado por el árbitro por Fernando Echenique, un duelo de vieja data que se remonta al paso del ex marcador central por la conducción de Vélez.

Como había pasado en los minutos previos en el Monumental de River, el Libertadores de América también fue un hervidero por parte de los hinchas hacia los jugadores.

Por el lado del conjunto de Avellaneda más grave aún ya que no clasifica a playoffs, tampoco juega copas y se está quedando afuera de los compromisos internacionales del 2026.

Durante todo el partido, Independiente acumuló méritos futbolísticos como para torcer el resultado, pero terminó pagando carísimo su propia incapacidad. Encima, sobre el final, el ingresado Rodrigo Castillo pescó una carambola en el área y de cabeza amplió el resultado.

Aunque los números todavía le guardan un pequeña ilusión de llegar a algún objetivo, prácticamente queda afuera de la pelea por el campeonato muy pronto y sabiendo que en el 2026 sólo deberán apuntar a la Liga Profesional.

Que se vayan todos

El clima caliente en Independiente volvió a ser moneda corriente y en desventaja desde los primeros minutos todo se hizo aún más cuesta arriba para una formación destruida desde lo anímico y deportivo.

"Que se vayan todo, que no quede ni uno solo", fue el hit que bajó desde las tribunas, mientras en plateas un grupo de hinchas se dirigía al juvenil Diego Tarzia en muy malos términos. Con el técnico recién llegado al club, la renovación en el corto plazo pasará por los jugadores.