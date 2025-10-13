Buscan a un joven que desapareció después de una salida de estudiantes universitarios en Bariloche

La Policía de Río Negro busca intensamente a Emiliano Evans, un joven de 29 años que se encuentra desaparecido hace más de una semana. El estudiante universitario, oriundo de Comodoro Rivadavia y residente en El Bolsón desde hace seis años, fue visto por última vez el pasado 2 de octubre en Bariloche, adonde había viajado en el contexto de una salida estudiantil organizada por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Según relató su padre, la última comunicación con Emiliano fue a través de su madre, el 5 de octubre, mediante un teléfono prestado. Desde la sede universitaria en El Bolsón se comunicaron con la familia para alertar sobre su ausencia, y detallaron que el joven había llegado a Bariloche con un gato, lo que le impidió pernoctar en el gimnasio municipal donde se alojaba el resto del grupo. Tras retirarse del lugar, no informó dónde pasaría la noche y desde entonces se desconoce su paradero.

El padre del joven, que reside en Comodoro Rivadavia, señaló que no mantiene contacto fluido con su hijo y que desconoce su domicilio actual en El Bolsón. Además, indicó que desde la institución educativa le manifestaron preocupación por el comportamiento errático que Emiliano habría presentado en los días previos a su desaparición, con episodios de delirios e incoherencias.

Al momento de su desaparición, Emiliano vestía jeans azules con cortes, buzo negro con cierre en diagonal, zapatillas marca Vans color beige, campera de abrigo negra, mochila negra y remera tipo chomba azul eléctrico. Mide 1,78 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y ondulado. La descripción fue difundida por la Policía de Río Negro, que solicitó a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Las autoridades instaron a comunicarse de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana ante cualquier dato relevante.