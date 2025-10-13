Neuquén superó los mil allanamientos en 2025 ¿cómo impactó en la reducción del delito?

El Ministerio de Seguridad de Neuquén presentó un informe que evidencia una reducción del delito y la consolidación operativa de la Policía provincial. Entre febrero y octubre de 2025 se realizaron más de 1.000 allanamientos, lo que demuestra el impacto de las políticas implementadas por la gestión actual en materia de seguridad pública.

Según el ministro Matías Nicolini, los resultados reflejan el trabajo coordinado entre la Dirección de Seguridad y la División Antinarcóticos, alcanzando un 75% de eficacia operativa. El funcionario destacó que la prioridad es desarticular las organizaciones criminales que operan en la región, siguiendo el pedido del gobernador Rolando Figueroa de garantizar tranquilidad a los vecinos.

Uno de los ejes de esta política fue la desfederalización del narcomenudeo, que permitió a la Policía provincial asumir competencias antes exclusivas de fuerzas federales. Este cambio agilizó los procesos investigativos, fortaleció la prevención territorial y mejoró la coordinación con la Justicia en casos de microtráfico, generando un mayor impacto operativo en todo el territorio.

El informe indica que en 2024 se concretaron 1.050 allanamientos, mientras que en lo que va de 2025 ya se realizaron 1.000 procedimientos, manteniendo el mismo nivel de eficacia investigativa. Entre los resultados se destacan el secuestro de armas, drogas y dinero, así como la demolición de aguantaderos y el cierre de puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades neuquinas.

Además, el Ministerio resaltó el modelo de gestión que articula las áreas de Seguridad, Antinarcóticos y el Ministerio de Seguridad. Se realizaron importantes inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos, incorporando más de 1.100 policías, renovando el parque automotor y ampliando el sistema de videovigilancia de 622 a más de 2.000 cámaras en 2025, con el objetivo de llegar a 3.400 antes de fin de año.

Finalmente, Nicolini subrayó que la Provincia lleva invertidos 20.000 millones de pesos en seguridad, alcanzando una reducción del 31% en delitos contra la propiedad y un aumento del 85% en denuncias anónimas contra el microtráfico. “Neuquén tiene una política de seguridad moderna, basada en resultados y cercanía con la comunidad, y no vamos a retroceder”, concluyó el ministro.