Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández y contó desde cuándo están juntos

Después de semanas de rumores, Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó lo que muchos intuían: está comenzando una relación con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky. El actor decidió hablar públicamente en un móvil con Infama (América TV) y, lejos de esquivar el tema, dio detalles sobre el vínculo que lo une a la actriz.

Desde su separación de Gimena Accardi, la vida amorosa de Nico Vázquez fue tema recurrente en los medios. En un primer momento se habló de conflictos, luego de infidelidades y, más tarde, de un largo proceso de duelo. Pero ahora, el actor parece haber encontrado una nueva etapa personal de la mano de Dai Fernández. “Es algo que no tiene título lo nuestro porque es algo de hace días”, reconoció, dejando atrás la discreción que había mantenido hasta ahora.

Durante la entrevista con Marcela Tauro y su panel, Karina Lavícoli fue directa: “No se escuchó nunca de tu boca que hayas dicho ‘no estoy saliendo con Dai’”. La periodista quiso que el propio actor pusiera fin a las especulaciones. El actor respiró profundo y, con visible incomodidad, contestó: “Porque en realidad cuando vos estás en algo… no quiero ni decir… Es algo que no tiene título lo nuestro porque es algo de hace días. Por qué voy a tener que estar diciendo algo que no tengo que confirmar”.

El tono en el estudio subió cuando los panelistas le pidieron una definición más concreta. “¿Está confirmado entonces?”, insistieron. Molesto, Nico Vázquez retrucó: “¿Pero qué necesitan entonces que diga yo?”. Tauro intervino para calmar la tensión, pero él decidió avanzar: “Son mentirosos, están de antes, acuérdense… mezclan lo de Gimena”, lanzó, marcando distancia de los rumores sobre supuestas superposiciones en sus relaciones.

Más sereno, Nico explicó que no tiene nada que ocultar ni justificar. “Estoy divorciado, estoy solo. Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime hoy, o en la que me encuentre yo, es válida y no tenemos que dar ninguna explicación porque no somos más pareja”, sostuvo. Y agregó: “Si yo empiezo a salir con alguien o invito a alguien a tomar un café, no le voy a poner un título a algo que no lo tiene”.

Cuando le preguntaron si “blanqueaba” la relación, fue categórico. “Blanquear no tengo que blanquear nada, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. ‘¿Estás de novio con Dai? ¡No!’ Esa es la realidad que yo podría contarte”, aclaró. Aun así, su respuesta no negó el vínculo, sino que evidenció un comienzo que ambos prefieren llevar con calma.

Al cierre del móvil, Marcela Tauro fue al punto: “¿La estás conociendo?”. Nico Vázquez no dudó: “Nos conocemos desde antes como amigos. Somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos meses porque me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Pero bueno, nos estamos conociendo desde otro lugar”.

Por lo pronto, el tiempo le dio la razón a Gimena Accardi, quien advirtió en su momento que fue “raro” que a los días de anunciar la separación con Nico Vázquez, Dai Fernández hizo lo propio y dejó a su novio.