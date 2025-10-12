Efectivos de Neuquén recuperaron una bicicleta robada en tiempo récord

Durante la jornada del domingo 12 de octubre, un rápido operativo conjunto entre la División Motorizada D.C.G. y la Comisaría 21° permitió recuperar una bicicleta que había sido robada minutos antes del estacionamiento de un supermercado ubicado en calles Moritán y República de Italia, en el oeste de la ciudad.

El hecho se originó cerca de las 13:30, cuando el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.) solicitó presencia en el local, luego de que un ciudadano de 29 años denunciara la sustracción de su bicicleta. Según relató el damnificado, el rodado fue sustraído mientras realizaba compras, y observó a un individuo con campera blanca, pantalón corto blanco y zapatillas negras retirarse con la bicicleta por calle Moritán en dirección norte.

Tras recibir la alerta radial, personal de la División Motorizada logró visualizar a un sujeto con vestimenta coincidente que circulaba en un rodado de similares características por calles Novella y Rodhe. Luego de un breve seguimiento, los efectivos interceptaron al joven de 21 años en Estanislao del Campo. El detenido aseguró que la bicicleta “no era suya” y que se la habían prestado.

En el lugar colaboró además un móvil de la Comisaría 16°, mientras otro móvil efectuó el traslado del demorado y el rodado a la Comisaría 21°. Allí se confirmó que se trataba de la bicicleta sustraída tras verificar sus características con el propietario.

Finalmente, en sede policial se recepcionó la denuncia judicial y se informó a la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo del Dr. Carrea, quien dispuso la devolución de la bicicleta a su dueño y que el joven fuera notificado del inicio de actuaciones judiciales, quedando en libertad supeditada.