River pierde como local 1 a 0 ante Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario llega de tres derrotas consecutivas y en casa busca escalar posiciones en la nómina de clasificados con una formación inédita marcada por las bajas debido a las convocatorias para los diferentes seleccionados.

43 Minutos del ST. Doble cambio en Sarmiento Gabriel Díaz por Arizmendi y Leandro Suhr por Contrera.

31 Minutos del ST. Cambio en River. Ingresó Maxi Meza por Casco.

27 Minutos del ST. Gran remate de media distancia de Díaz, la pelota terminó dando en el travesaño de Sarmiento.

20 Minutos del ST. Doble cambio en Sarmiento, ingresó Elian Giménez por Villalba y Joaquín Ardaiz por Morales.

19 Minutos del ST. River sin ideas ofensivas, no provoca nada para llegar al empate.

15 Minutos del ST. Doble cambio en River. Ingresa Sebastián Driussi por Acosta y Cristian Jaime por Lencina.

9 Minutos del ST. Cambio en Sarmiento. Ovacionado se retira Pratto e ingresa Agustín Seyral.

20:25 Comenzó el segundo tiempo. Cambio en River, ingresó Miguel Borja por Colidio.

Crónica de primer tiempo

Lo del conjunto Millonario no es sólo un tema de ausencias, sino de rendimientos individuales y al que le tocó equivocarse esta vez fue al arquero Franco Armani que quiso controlar una pelota que se iba afuera, al saque de meta, y no hizo más que servir un rebote innecesario que tomó Iván Morales a los 30 minutos para poner en ventaja al visitante.

Hasta ese momento, todo había sido del conjunto local, que sin avasallar a su rival motivó un par de buenas intervenciones del arquero Lucas Acosta que no se equivocó bajo la lluvia.

La inédita formación que confirmó Marcelo Gallardo incluyó a los juveniles Santiago Lencina y Thiago Acosta en la mitad de cancha, pero el endeble momento colectivo de River no ayuda al contexto para la aparición de nuevos nombres desde las inferiores.

La más clara para empatar por parte de La Banda fue a los 45 minutos, en una proyección de Fabricio Bustos que se metió en el área y sacó el remate, nuevamente controlado por el 1 de los juninenses.

Acosta una vez más se lo tapó a Giuliano Galoppo en un intento de media distancia. El mediocampista siempre es más productivo en su peligrosidad ofensiva que en al capacidad por presionar en la recuperación de la pelota, otra de las materias pendientes en este River que se complica solo.

Acciones del primer tiempo

45 Minutos. Bustos por la derecha llegó hasta el área rival y sacó el remate al primer palo, bien controlado por el arquero Acosta.

30 Minutos. Gol de Sarmiento, Morales. Gran error de Armani que dio rebote en un remate de Vigo que se iba a afuerta. El arquero fue al piso, dio rebote y demoró muchisimo en ponerse de pie. Llegó el delantero para tocar y superar al ex integrante de la Selección Argentina.

27 Minutos. Amonstado Galoppo en River por una infracción en mitad de cancha.

20 Minutos. River presiona y lo tiene rodeado a Sarmiento contra su arco, pero un par de buenas intevenciones del arquero Acosta mantienen el 0.

7 Minutos. River toma la iniciativa y gana de entrada el duelo de mitad de cancha. Todavía sin peligro sobre los arcos. Llueve fuerte en el Monumental.

Impresionante imagen de Miguel Ángel Russo en la pantalla gigante del Monumental en la previa del partido.

19:16 Comenzó el partido.

Respetuoso minuto de silencio en memoria del fallecido Miguel Ángel Russo. El Monumental ovacionó la memoria del último entrenador de Boca Juniors.

Formaciones:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento:Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Julián Contrera, Lucas Pratto, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

La previa

Producto de lesiones, sanciones, y convocados a la fecha FIFA, Marcelo Gallardo deberá ingeniarse para armar el 11 en esta jornada, donde el objetivo es volver a ganar y acomodarse tanto en el torneo como en la tabla anual. Actualmente, el Millonario acumula 18 unidades, está quinto a cinco unidades del líder Riestra.

Los ausentes en esta tarde lluviosa de Buenos Aires son: Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, convocados con sus respectivas selecciones; lo positivo son los retornos de Sebastián Driussi y Maximiliano Meza. La sorpresa en la previa es la confirmación de titularidad para el juvenil Thiago Acosta.

Por otro lado, Sarmiento está necesitado de triunfo ya que pelea el descenso y perdió en su última presentación ante Gimnasia por 1 a 0. Previo a su arribo al Monumental, vio en el hotel de concentración al victoria de Aldosivi en Mar del Plata contra Huracán que reconfiguró al pelea por la permanencia a cuatro fechas del final.

El sábado, además, hanó San Martín de San Juan como visitante, lo mismo que Talleres de Córdoba. Con 27 unidades quedó a tres de El Tiburón marplatense.

Datos del partido

Hora de inicio: 19.15

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino