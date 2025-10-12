Repetitivo, tratando de llevar una tranquilidad que no se tradujo en sus expresiones verbales, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Sarmiento como local 1 a 0 en el Monumental y dijo: “No estoy acá para vivir del pasado, el momento es jodido, pero tenemos objetivos”.

Tras una espera de varios minutos, motivada por una charla interna en vestuarios con jugadores, el “Muñeco” enfrentó a los medios de prensa que fueron elevando el compromiso de las preguntas ante la racha de 4 derrotas consecutivas por el certamen local, más los dos partidos de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

“Me pongo objetivos todo el tiempo. No voy a vivir acá gratis de lo que hemos vivido. Entiendo al hincha porque me he criado en este club y nos han apoyado de muy buena manera hasta este momento”, amplió con amabilidad.

Cualquier otro profesional no hubiera resistido una racha adversa semejante en el cargo y eso el último DT campeón de la Libertadores lo tiene claro. “Tengo las espaldas porque el hincha se siente identificado conmigo, pero no es eterno. Toca la mala y ahora hay que apoyar lo que sea necesario. Nosotros debemos responder”, cerró.

No comentó de la Selección

Afectado por las convocatorias a los seleccionados y la desprolijidad que supuso la salida de Lionel Messi de la concentración para irse a jugar la MLS con el Inter Miami, Gallardo evitó entrar en polémicos.

“Entiendo el sentido de la consulta, pero no es el momento de que yo me exprese por eso. Tengo mucho de lo mío por ocuparme e intentar resolver”, explicó. El malestar por lo visto en Miami es de varios, pero hasta el momento nadie se ha expresado públicamente por ello.