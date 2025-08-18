El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) logró abortar un plan para atacar el Puente de Crimea mediante un coche bomba, según informó el organismo de seguridad ruso. El vehículo transportaba un potente artefacto explosivo improvisado y fue ingresado al territorio ruso desde Ucrania a través de varios países de tránsito.

De acuerdo con un informe de la agencia Xinhua, el coche ingresó a Rusia por el paso fronterizo de Verkhny Lars, situado entre Georgia y Osetia-Alania del Norte. Posteriormente, se desplazó hacia la región de Krasnodar, siendo transportado en un remolque por un conductor privado de carga. El FSB, citado por RIA Novosti, no detalló el cronograma de estos movimientos.

El plan consistía en que el coche fuera entregado a otro conductor, quien, sin saberlo, debería conducirlo por el Puente de Crimea y convertirse en un terrorista suicida. Según el reporte, “los agentes del FSB consiguieron descubrir sus aviones a tiempo, detectar y neutralizar el dispositivo explosivo escondido dentro de un vehículo Chevrolet Volt y detener a todos los implicados en transportarlo hasta dentro de Rusia”.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas de defensa aérea derribaron 141 drones ucranianos durante las últimas 24 horas, además de interceptar cuatro bombas aéreas guiadas y dos proyectiles HIMARS, sistema de artillería de alta movilidad de fabricación estadounidense.

Por su parte, la fuerza aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó 140 drones y cuatro misiles balísticos Iskander-M durante la madrugada, con 88 de esos drones derribados por sus defensas. Además, indicaron que otros proyectiles rusos impactaron en objetivos distribuidos en 25 localidades de seis regiones.