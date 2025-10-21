Un preocupante episodio de vandalismo se registró en la mañana de este martes en calle Copahue, entre Tejada Gómez y Moquehue, de la ciudad de Neuquén, cuando un automóvil fue intencionalmente incendiado por un joven del mismo barrio. El vehículo pertenecía a Lucas, un hombre que se encontraba trabajando en el momento del hecho y que fue alertado por su madre, quien presenció la situación.

Según el testimonio de Lucas, fue su madre quien lo llamó para informarle lo ocurrido: “Recién me avisó mi vieja, que un chico de esos que andan en la calle me incendió el auto. No sé qué pasó porque yo estaba trabajando. Mi vieja me llamó y vine rapidísimo.”

El incendio afectó no solo al vehículo, sino también a residuos que estaban en la vereda para la recolección urbana, generando un incendio de mayor magnitud que incluso dañó el tendido eléctrico de la cuadra.

Pese al shock inicial, Lucas expresó su mayor preocupación por la salud de su madre, quien se encontraba cerca del lugar cuando comenzó el fuego: “No hay problema con los daños materiales, lo que me preocupaba era mi vieja. Por suerte, ella se encuentra bien. La ambulancia vino muy rápido.”

Uno de los datos más inquietantes es que el presunto autor del incendio vive a pocas cuadras del lugar y es conocido en el barrio: “Es un chico de acá del barrio, yo lo conozco. Vive a unas cuadras de mi casa. No tengo ningún tipo de relación, pasa y lo saludo como a todo vecino.” La causa ya fue reportada a las autoridades. Lucas radicó la denuncia correspondiente, y ahora la fiscalía está a cargo de determinar los pasos a seguir.

A pesar del difícil momento, el afectado destacó el gesto solidario de la comunidad: “Los vecinos me ayudaron, agradezco mucho los vecinos que tengo, son una maza. Ellos ayudaron a apagar el auto.”

Bomberos y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el fuego, evitando que se propagara a viviendas cercanas.