El Nitro Gymkhana promete un fin de semana a puros motores, adrenalina y música

El autódromo de Centenario será sede de un evento que promete combinar velocidad, destreza y música en vivo, con el Nitro Gymkhana Picadas, evento de drift, autos exóticos y recitales formarán parte de una propuesta que busca reunir a fanáticos de los motores y de la cultura urbana en un mismo lugar, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Organizado por Nitro Gymkhana, una unión entre Speed Races Centenario y Experencia Elite, el encuentro se perfila como una experiencia única donde los autos y la música se dan la mano. Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de competencias de picadas y drift, con vehículos especialmente preparados para la ocasión, además de una exhibición de autos exóticos que se destacan por su potencia y diseño.

La propuesta se completa con un recital en vivo que contará con la participación de Perro Primo, MC Caco y Ezequiel Mattysse, tres referentes de la escena musical que llevarán su energía al escenario. La fusión entre el rugido de los motores y los beats urbanos promete una puesta en escena diferente, pensada para quienes buscan adrenalina y entretenimiento.

“Queremos que sea una experiencia completa, que la gente venga a disfrutar, a ver autos únicos, a escuchar buena música y a pasarla bien. Es un evento para todos, no sólo para los fanáticos de los fierros”, señalaron desde la organización.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en www.instaticketqr.com/eventos/nitro-gymkhana-24-y-25-octubre-e21, con distintas opciones según la actividad que se quiera disfrutar. Hay tickets generales para todo el evento y también entradas exclusivas para el recital, a un valor de 20 mil pesos.

El encuentro contará con servicio de food trucks, zonas delimitadas para el público y medidas de seguridad que permitirán disfrutar de las actividades en familia o con amigos.