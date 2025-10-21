Añelo celebró su 110° aniversario con una multitudinaria Fiesta Provincial de los Productores

La localidad de Añelo vivió un fin de semana histórico con la celebración de su 110° aniversario y la realización de la Fiesta Provincial de los Productores, que convocó a más de 55 mil personas durante cuatro días de actividades, espectáculos y tradiciones populares. El evento, desarrollado entre el viernes 17 y el lunes 20 de octubre, consolidó a Añelo como uno de los principales puntos de encuentro cultural y productivo de la región de Vaca Muerta.

Las primeras dos jornadas de la fiesta se realizaron en el predio municipal, con una grilla de artistas de nivel nacional. El viernes se presentaron Cristian Herrera, Santi Cairo, Sele Vera y Los Menas, con el cierre estelar de No Te Va Gustar, ante un predio colmado. El sábado fue el turno de Ángela Leiva, Luck Ra, Q’Lokura y Sharon y los Camperos del Chamamé, que hicieron vibrar al público con sus shows. Además de los espectáculos, hubo feria de emprendedores, artesanos y productores locales, junto a una variada oferta gastronómica que acompañó las noches de celebración.

El domingo se desarrolló el tradicional Día de Campo, con jineteadas, destrezas criollas, competencias a caballo y un asado popular compartido por familias de toda la región. También se realizaron sorteos para los buenos contribuyentes, que incluyeron tres autos, una camioneta y una vivienda prefabricada, cuyos ganadores fueron vecinos del departamento Añelo. Las celebraciones culminaron el lunes con el acto protocolar por el 110° aniversario de la localidad, en la Plaza Central Justo Muñoz. La ceremonia fue encabezada por el intendente Fernando Banderet, junto a autoridades provinciales y locales.

Durante su discurso, Banderet repasó los avances en infraestructura, salud, educación y seguridad, destacando obras en ejecución como el SUM de la Dirección de Juventud, el Salón de Usos Múltiples de la Meseta, la pavimentación de nuevas cuadras, la creación de espacios verdes y la primera plaza sustentable con iluminación solar.

También mencionó la inauguración del Centro de Día del Hospital Artemio Rubén Bautista, la instalación del primer mamógrafo público, la reactivación de la EPET N° 23 y la creación del Instituto de Formación Docente N° 17. En materia de seguridad, anunció nuevas viviendas para personal policial y la ampliación del sistema de videovigilancia. “Añelo es una ciudad que planifica, invierte y cumple. Una ciudad que ya no espera: una ciudad que hace”, expresó el intendente. El cierre estuvo marcado por el desfile cívico, con la participación de escuelas, clubes deportivos, organizaciones civiles y vecinos, que dieron un colorido final a un fin de semana de orgullo y celebración para toda la comunidad.