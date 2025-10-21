¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 21 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Operativo de búsqueda

Un paisano fue a una fiesta campera cerca de Zapala y se perdió: lo encontraron tres días después

El peón rural se retiró a pie de la celebración y tenía que encontrarse con otro trabajador, pero nunca llegó. La División Brigada Rural de Zapala pudo dar con él.

Por Redacción

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 13:41
PUBLICIDAD

Este martes por la mañana, la División Brigada Rural de Zapala localizó a un hombre de 52 años que era intensamente buscado desde el fin de semana. La búsqueda concluyó en una zona de campo del paraje Laguna Blanca, donde los efectivos hallaron al ciudadano, quien se encontraba desorientado pero en buen estado de salud. El hombre reside en el paraje Los Catutos y había sido reportado como desaparecido por sus allegados.

Según informaron fuentes oficiales, el individuo había asistido el sábado 18 de octubre a una fiesta campera en el paraje Laguna Miranda. Finalizado el evento, emprendió el regreso a pie con rumbo a Laguna Blanca, donde tenía previsto reunirse con otro trabajador rural para realizar labores como peón.

Desde entonces, no se había tenido noticias de su paradero, lo que motivó un operativo de búsqueda coordinado por las fuerzas rurales. Una vez ubicado, fue trasladado a la Comisaría 22 de Zapala para su identificación y para que se realicen las actuaciones correspondientes.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD