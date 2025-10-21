Este martes por la mañana, la División Brigada Rural de Zapala localizó a un hombre de 52 años que era intensamente buscado desde el fin de semana. La búsqueda concluyó en una zona de campo del paraje Laguna Blanca, donde los efectivos hallaron al ciudadano, quien se encontraba desorientado pero en buen estado de salud. El hombre reside en el paraje Los Catutos y había sido reportado como desaparecido por sus allegados.

Según informaron fuentes oficiales, el individuo había asistido el sábado 18 de octubre a una fiesta campera en el paraje Laguna Miranda. Finalizado el evento, emprendió el regreso a pie con rumbo a Laguna Blanca, donde tenía previsto reunirse con otro trabajador rural para realizar labores como peón.

Desde entonces, no se había tenido noticias de su paradero, lo que motivó un operativo de búsqueda coordinado por las fuerzas rurales. Una vez ubicado, fue trasladado a la Comisaría 22 de Zapala para su identificación y para que se realicen las actuaciones correspondientes.