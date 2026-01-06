Las rutas de Neuquén vuelven a tener movimiento intenso, pero no solo por el turismo. Desde comienzos de esta semana se reactivaron las obras viales en distintos puntos de la provincia, una situación que obliga a vecinos y viajeros a extremar la precaución al circular y a planificar los viajes con mayor previsibilidad.

El Gobierno de Neuquén informó que ya están nuevamente en marcha todos los frentes del Plan de Conectividad Vial, con trabajos de pavimentación y repavimentación que se desarrollan de manera simultánea en corredores estratégicos. La presencia de maquinaria pesada, personal vial y desvíos temporales marca el pulso de las rutas en un momento de alto tránsito por las vacaciones de verano.

Qué rutas están en obra

Las tareas se concentran en varias rutas provinciales que cumplen un rol clave para la conectividad interna y el acceso a zonas productivas y turísticas. Actualmente hay trabajos activos en las rutas provinciales 7, 17, 11, 23, 46, 60, 62, 63, 43 y 54.

En estos tramos se ejecutan obras de pavimentación nueva y repavimentación, lo que implica movimiento de suelo, reducción de calzada en algunos sectores y cambios temporales en la circulación.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó que las actividades se reiniciaron formalmente a comienzos de esta semana y que el ritmo de los trabajos se irá incrementando de manera progresiva en los próximos días.

Señalización, desvíos y controles

En todos los sectores intervenidos, los conductores se encontrarán con señalización preventiva, cartelería de advertencia y desvíos debidamente habilitados. El objetivo es ordenar la circulación y reducir riesgos, tanto para quienes transitan como para las cuadrillas que trabajan en la obra.

Se remarcó la importancia de respetar estrictamente las velocidades máximas indicadas en zonas de obra, que no deben superar los 40 kilómetros por hora, y de atender en todo momento las indicaciones del personal vial.

Banquinas, ripio y visibilidad

Además de la reducción de velocidad, se recomienda especial atención en los sectores donde se realizan tareas de repavimentación y colocación de carpeta asfáltica, ya que las banquinas pueden encontrarse descalzadas.

En los tramos de ripio, otro de los factores a considerar es la baja visibilidad producto del polvo en suspensión, una situación frecuente en jornadas secas y con alto tránsito vehicular.

Un llamado a la precaución en plena temporada

Las autoridades viales señalaron que estas medidas buscan garantizar la seguridad en un período de circulación intensa, típico de las vacaciones de verano, cuando se incrementan los viajes familiares, turísticos y de larga distancia dentro de la provincia.

Para quienes necesiten información actualizada sobre el estado de transitabilidad o quieran reportar inconvenientes en la calzada, Vialidad Neuquén mantiene habilitada una línea de contacto para consultas en tiempo real.

Un plan de obras con impacto a largo plazo

El Plan de Conectividad Vial forma parte de una política de infraestructura que apunta a mejorar la integración territorial, fortalecer las economías regionales y equilibrar oportunidades entre las distintas zonas de la provincia.

Según se informó, el objetivo de la actual gestión es incorporar más de 600 kilómetros nuevos de pavimento en un plazo de cuatro años, una cifra significativa si se considera que la red vial asfaltada histórica de Neuquén alcanza los 1.200 kilómetros.

Mientras las obras avanzan, el mensaje para quienes transitan por las rutas neuquinas es claro: precaución, respeto por la señalización y planificación del viaje, para que la circulación sea más segura y ordenada para todos.