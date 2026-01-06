El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, tras la caída de Nicolás Maduro, la jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, está llevando a cabo el cierre de un centro de torturas ubicado en el centro de Caracas.

En un acto de su partido, Trump se refirió al lugar como una "cámara de tortura" utilizada por el gobierno chavista para detener a presos políticos. Aunque no mencionó específicamente el Helicoide, uno de los centros de detención más notorios en Venezuela, sus declaraciones apuntaron a las instalaciones donde se habrían realizado las torturas.

Trump aseguró que el cierre de dicho centro estaría siendo gestionado por Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada del país luego de la detención de Maduro el fin de semana. En su intervención, Trump calificó a Maduro como “un tipo violento” y lo acusó de haber causado la muerte de millones de personas y de haber dirigido torturas sistemáticas durante su mandato. "Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando", subrayó el mandatario estadounidense.

El Helicoide es la institución señalada por Trump.

El presidente de EE. UU. también se refirió al operativo que resultó en la captura de Maduro, detallando que se cortó la electricidad en casi todo el país, lo que permitió identificar que algo grave estaba ocurriendo. Según Trump, la operación fue ejecutada por un total de 152 aviones y permitió capturar por sorpresa al líder chavista. "Es impresionante la operación del sábado", afirmó, destacando la capacidad militar de Estados Unidos.

Trump finalizó su alocución señalando que la operación que derrumbó el régimen de Maduro fue llevada a cabo sin la participación directa del círculo cercano del expresidente. Sin embargo, reconoció que varios de los allegados de Maduro estaban dispuestos a negociar para facilitar la transición en Venezuela. La captura de Maduro y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas marcaron un hito en el conflicto venezolano.