En plena temporada de vacaciones y verano, cada fin de semana los balnearios neuquinos registran una alta presencia de visitantes y vecinos en la costa, disfrutando de los espacios habilitados y las instalaciones.

Este pasado fin de semana, con máximas de 37°C, hubo una convocatoria de 60 mil personas en los balnearios, según indicó Gabriel Rambado, Director Operativo de Balnearios en el programa Verano de Primera transmitido por Canal de Noticias 24/7.

"La organización es intensa, de mucho trabajo, de un equipo muy formado de profesionales guardavidas que llevan adelante el operativo y el lema ahogado cero", comentó Rambado. Relató que están orgullosos del operativo y que es uno de los más importantes del país, por su infraestructura y organización, además que se realiza durante casi 120 días del año a toda hora.

Rambado detalló que a las 18 es la hora pico en todos los balnearios, ya que suele ser el horario en el que muchas personas salen de sus trabajos y el sol comienza a bajar. Enfatizó en que el río Limay tiene más agua pero que la gente de a poco va tomando consciencia sobre los riesgos y la responsabilidad que se debe tener.

"No prohibimos que hagan tareas acuáticas, actividades actuáticas, pero si nos comunican, se acercan y nos cuentan, podemos acompañar su recorrido a través de los equipos que tenemos. Estamos intercomunicados, el recorrido de chicos que bajan en tabla es un trabajo que deberíamos hacer en equipo", explicó.

También detalló que aunque hay personas precavidas que piden asistencia o recomendaciones, otros son más "audaces" y terminan pasándola mal por sustos o peligros.

Cada semana hay alrededor de 2000 prevenciones, las mayores por sumergirse en zonas no habilitadas donde no hay guardavidas, principalmente compuestos por pozones y ramas.

"Si el bañista no se comunica, no sabemos qué quiere hacer. Si nos dicen que quieren cruzar el río le decimos que no, pero si nos piden si los acompañamos a cruzar el río en bote, el equipo náutico los escolta con la moto de agua. Se puede disfrutar pero de forma segura, el río viene muy caudaloso, no invita a meterse en cualquier zona", agregó.

Indicó que otro factor que influye en los comportamientos es el alcohol y los efectos que produce en las personas, lo cual no es compatible con una actividad en el agua ya que conlleva riesgo de ahogamiento.

Se recuerda que los guardavidas trabajan de 10 a 21, todos los días hasta el 31 de marzo, en todos los balnearios habilitados que incluyen 16 kilómetros de costa y 30km de tierra.

Mira la nota completa: